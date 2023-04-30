السودان.. تمديد الهدنة الإنسانية 72 ساعة

قال الجيش السوداني في بيان اليوم الأحد إنه وافق على تمديد الهدنة مع قوات الدعم السريع لمدة 72 ساعة بدءا من موعد انتهاء سريان اتفاق وقف إطلاق النار الحالي في منتصف هذه الليلة. وأضاف الجيش "على الرغم من رصدنا لنوايا الطرف الثاني بمحاولة الهجوم على بعض المواقع إلا أننا نأمل أن يلتزم بمتطلبات تنفيذ الهدنة".
وفي وقت سابق، أعلنت قوات الدعم السريع السودانية في بيان تمديد الهدنة الإنسانية لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من منتصف ليل اليوم الأحد. وقال البيان الصادر عن الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع "استجابة لنداءات دولية وإقليمية ومحلية، نعلن تمديد أجل الهدنة الانسانية لمدة 72 ساعة اعتباراً من منتصف هذه الليلة من أجل فتح الممرات الإنسانية وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين وتمكينهم من قضاء احتياجاتهم والوصول إلى مناطق آمنة".