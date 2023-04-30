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وصول أول شحنة مساعدات جواً إلى السودان

وصول أول شحنة مساعدات جواً إلى السودان
30 ابريل 2023 16:42

وصلت، اليوم الأحد، إلى مدينة بورتسودان أول شحنة مساعدات إنسانية من الصليب الأحمر جواً، ضمن عمليات الطوارئ التي ينفذها منذ اندلاع المعارك في السودان، على ما أفاد مسؤولون في مؤتمر صحفي افتراضي من جنيف.

وأفاد بيان للجنة الدولية للصليب الأحمر، الأحد، بأن الشحنة التي أرسلت من عمّان تزن ثمانية أطنان و«ضمّت معدات جراحية لدعم مستشفيات السودان ومتطوعي جمعية الهلال الأحمر السوداني الذين يقدمون الرعاية الطبية للجرحى الذين أصيبوا خلال القتال».

وأضاف الصليب الأحمر في البيان أنه «سيرسل طائرة ثانية تحمل إمدادات طبية إضافية وموظفين في مجال الطوارئ».

وقال المدير الإقليمي لمنطقة أفريقيا في اللجنة الدولية باتريك يوسف في المؤتمر الصحافي: «تمكنا من الطيران إلى بورتسودان من عمان، كطاقم طبي، مع مستلزمات التعامل مع جرحى الحرب تكفي لاستقرار 1500 جريح».

وأضاف: «نأمل الآن في إيصالها في أقرب وقت ممكن إلى بعض أكثر المستشفيات تكدساً في الخرطوم».

وتابع يوسف أنه «بحسب منظمة الصحة العالمية، تعمل نسبة 16 بالمئة فقط من المستشفيات، والوضع مروع للغاية بسبب نقص الأفراد ونقص الاحتياطيات الطبية».

والسودان غارق في الفوضى منذ انفجر في منتصف أبريل الصراع الدامي على السلطة.

أوقعت الحرب ما لا يقل عن 528 قتيلاً و4599 جريحاً، وفق أرقام أعلنتها وزارة الصحة السبت، لكن يرجح أن تكون الحصيلة أعلى من ذلك.

 

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المصدر: وكالات
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