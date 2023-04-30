النمسا تنهي العمل بآخر إجراءات مكافحة "كورونا"

ينتهي العمل في النمسا اليوم بآخر إجراءات إلزامية تتعلق بمكافحة وباء كورونا، بتطبيق تعليمات التخلي عن الالتزام بارتداء الكمامة في جميع المستشفيات والمؤسسات العلاجية وأماكن تقديم خدمات الرعاية الصحية وعيادات الأطباء، بعد مرور نحو 3 سنوات من فرض ارتداء الكمامة لأول مرة في النمسا.

وانتهت اليوم صلاحية مرسوم التدابير الوقائية لوباء كورونا، الذي أنهى كذلك آخر التزامات ارتداء الكمامة في أماكن إقامة كبار السن ودور رعاية المسنين، وأنهى إعفاء الفئات المعرضة للمخاطر من العمل في حال عدم وجود حماية كافية في العمل.

وقال يوهانيس رواخ وزير الصحة النمساوي.. "ارتداء الكمامة ساعد النمسا على اجتياز جائحة كورونا بشكل جيد"، واعتبر أنها وسيلة جيدة لتوفير حماية فعالة ضد الأمراض المعدية الأخرى.

وأوصت نقابة الأطباء النمساوية بارتداء الكمامة على أساس طوعي في حال ظهور أعراض مرضية مثل السعال أو سيلان الأنف.