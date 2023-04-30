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مقتل 4 في إطلاق نار بالبرتغال

مقتل 4 في إطلاق نار بالبرتغال
30 ابريل 2023 14:44

ذكرت محطة سي.إن.إن البرتغال، أن رجلا قتل ثلاثة أشخاص بالرصاص قبل أن ينتحر اليوم الأحد في مدينة سيتوبال على بعد نحو 45 كيلومتراً إلى الجنوب من العاصمة البرتغالية.


وأوضح مفوض شرطة الأمن العام جواو فريري، أن "هناك أربع جثث يفترض أنها لضحايا سقطوا في إطلاق نار، لكن الأسباب والتفاصيل لم تعرف بعد".

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وأضاف أن الوكالة المعنية بالقضايا الجنائية بالشرطة تجري تحقيقاً في مكان الحادث.


وأشارت سي.إن.إن البرتغال إلى أن إطلاق النار وقع عند حوالي الساعة الثامنة صباحاً في حي فقير في سيتوبال، وأن المسلح انتحر عندما وصلت قوات الشرطة إلى المكان.

المصدر: وكالات
إطلاق نار
البرتغال
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