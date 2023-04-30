قتلى في إطلاق نار بولاية تكساس

أعلنت الشرطة الأميركية السبت أنها تواصل بحثها عن رجل مسلح يُعتقد أنه قتل خمسة أشخاص، في أحدث إطلاق نار جماعي تشهده الولايات المتحدة.

ووصف غريغ كابيرز شريف مقاطعة سان خاسينتو في شمال هيوستن مشهداً مروعاً واجه رجال إنفاذ القانون عندما توجهوا إلى المنزل بعد تلقي مكالمة حول "مضايقات" وإطلاق نار مساء الجمعة.

وقال كايبرز أنهم عثروا على جثث ضحايا تراوح أعمارهم بين 8 و40 عاماً.



وكان مكتب الشريف قد ذكر سابقا على فيسبوك أن الشرطة عثرت على "أشخاص عدة في حالة حرجة من إصابات بأعيرة نارية"، حيث تم نقل ثلاثة منهم إلى المستشفى.



وشهدت الولايات أكثر من 170 عملية إطلاق نار جماعي حتى الآن هذا العام، وفقا لمنظمة "أرشيف عنف السلاح".

ولدى الولايات المتحدة التي يوجد فيها أسلحة نارية أكثر من عدد السكان أعلى معدل للوفيات بالأسلحة النارية بين الدول المتقدمة، حيث سجلت 49 ألف وفاة بالرصاص عام 2021، مقابل 45 ألفاً العام الماضي.