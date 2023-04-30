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ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات السودان إلى 528 قتيلاً

ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات السودان إلى 528 قتيلاً
30 ابريل 2023 08:30

أسفرت الاشتباكات في السودان عن مقتل 528 شخصاً وإصابة 4599، وفقاً لتقرير صادر عن وزارة الصحة السودانية يوم السبت.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية"سونا" أن التقرير أوضح وجود هدوء نسبي في معظم الولايات عدا ولايتي غرب دارفور وولاية الخرطوم.
ولفت التقرير إلى أنه تم التوسع في عدد من مراكز الخدمات الصحية في ولاية الخرطوم وتحسن التواصل مع المستشفيات. وأضافت الوزارة أن هناك ترتيبات مع عدد من الشركاء من الدول الصديقة والمنظمات الدولية والاقليمية العاملة في مجال الإمدادات الطبية لسد الفجوات المتوقعة وفق قوائم أساسية تمت مشاركتها معهم.
ودخلت الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أسبوعه الثالث، وتسارع الدول الأجنبية لإجلاء رعاياها.

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المصدر: وكالات
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الجيش السوداني
قوات الدعم السريع
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