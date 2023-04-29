الإمارات تجلي عدداً من مواطنيها  ورعايا 16 دولة من السودان

أبوظبي، عواصم (الاتحاد، وام)

وصلت إلى دولة الإمارات طائرة إجلاء تقل عدداً من مواطنيها ورعايا 16 دولة قادمة من السودان الذي يشهد اشتباكات منذ منتصف الشهر الحالي. وتقل الطائرة الفئات الأكثر احتياجاً من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، حيث وضعتهم دولة الإمارات على رأس أولوياتها، وتستضيفهم دولة الإمارات على أراضيها، وتوفر لهم الخدمات كافة قبيل نقلهم إلى دولهم.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، نجاح عملية الإجلاء التي قامت بها دولة الإمارات، في إطار جهودها الإنسانية والتزامها بتعزيز التعاون والتضامن العالميين، واستمراراً لنهجها الإنساني القائم على توفير الحماية للمدنيين، ومد يد العون للدول في أوقات الحاجة.

وأشارت الوزارة إلى التزام دولة الإمارات بالعمل مع شركائها والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما يخدم مصالح الشعب السوداني، مشددة على أهمية تكثيف الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار والعودة للإطار السياسي والحوار والمضي قدماً في المرحلة الانتقالية، وصولاً إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان.

الجدير بالذكر، أن دولة الإمارات عملت مؤخراً على توفير خدمات الاستضافة والرعاية كافة لـ 19 جنسية مختلفة خلال إجلائهم إلى مدينة بورتسودان ووجودهم فيها.

وواصلت العديد من دول العالم إجلاء رعاياها ودبلوماسييها من السودان جواً، بينما توجه آخرون إلى بورتسودان على البحر الأحمر.

وأعلنت السعودية، أمس، أنها أجلت 4879 شخصاً من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء، منهم 4738 من رعايا دول شقيقة وصديقة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»: «استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة، وصل صباح السبت إلى مدينة جدة 20 سعودياً».

وأضافت: «كما بلغ عدد رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم إجلاؤهم نحو 1866 شخصاً، تم نقلهم من خلال إحدى السفن التابعة للمملكة، وحرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم».

وأردفت: «بذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 4879 شخصاً، 139 سعودياً، ونحو 4738 شخصاً ينتمون لـ 96 جنسية».

وفي السياق، أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن مئات عدة من رعاياها غادروا السودان براً وبحراً وجواً، منذ اندلاع القتال.

وقال فيدانت باتيل، نائب متحدث الخارجية، في مؤتمر صحفي، إن «عدداً قليلاً (لم يحدده) من الأميركيين في السودان قدموا طلبات للمغادرة».

وأشار إلى أن أقل من 5 آلاف شخص طلبوا معلومات إضافية من وزارة الخارجية.

وأضاف المسؤول الأميركي، أن بلاده «تعمل مع شركائها وبالتنسيق مع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لتطبيق وقف إطلاق النار».

وأوضح أن «أي وقف لإطلاق النار يكون صعباً في بدايته، وانتهاكه الأخير لا يعني فشله».

ويوجد ما يقدر بنحو 16 ألف شخص مسجلون كمواطنين أميركيين لدى سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم، وفقاً لوكالة «أسوشيتيد برس»، لكن الرقم تقريبي؛ لأن كل الأميركيين ليسوا مسجلين في السفارة أو أبلغوها عند مغادرتهم.

كما أجلت تشاد في غضون 48 ساعة 351 من رعاياها الذين حوصروا في القتال الدائر في السودان، بعد وصول طائرة ثالثة إلى نجامينا على متنها 130 راكباً.

وهبطت طائرة مدنية كانت تقل هؤلاء التشاديين، في مطار نجامينا الدولي قادمة من بورتسودان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إبراهيم آدم محمد: «نستقبل 130 عائداً، بينهم 15 طفلاً و34 مسناً».

وكانت رحلتان جويتان مخصصتان للإجلاء وصلتا إلى نجامينا، الخميس، من بورتسودان وكان على متن الطائرتين 221 تشادياً.

دبلوماسية صربية: إجلاء الرعايا يجسد قيم الإمارات الإنسانية الراسخة

أكدت الدكتورة دانيكا سافوفيتش، القائم بالأعمال في سفارة جمهورية صربيا، أن إجلاء دولة الإمارات عدداً من رعايا بلادها، يجسد تضامن الإمارات الإنساني ومد يد العون والمساعدة إلى دول العالم، ودعمها للجهود الهادفة إلى تحقيق الاستقرار والازدهار العالمي.

وقالت في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش وصول طائرة إجلاء، أمس، إلى الإمارات تحمل على متنها رعايا من 16 دولة شقيقة وصديقة: «إننا نيابة عن القيادة في جمهورية صربيا، نتوجه بالشكر والعرفان والامتنان إلى دولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، على الدعم الإنساني الذي يجسد عمق العلاقات المتميزة والتعاون الوثيق بين البلدين الصديقين».

وأضافت أن دولة الإمارات قدمت المساعدة للكثير من المواطنين الصرب في السودان خلال عمليات الإجلاء والتي تعكس القيم الإنسانية النبيلة الراسخة في مجتمع الإمارات والذي ظهر جلياً في مشاعر الود والترحاب التي استقبلوا بها الرعايا.

وأشارت إلى أن الإمارات أجلت عدداً من المواطنين الصرب بمشاعر يملؤها الود والترحاب، وبثت الطمأنينة في قلوبهم، ووفرت لهم السكن الملائم.