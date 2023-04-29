الأحد 30 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

عائدون من السودان بعد إجلائهم: مواقف الإمارات الإنسانية خالدة في الوجدان

استقبال العائدين من السودان بالورود لدى وصولهم إلى الدولة (وام)
30 ابريل 2023 01:46

أبوظبي (وام) 
عبر عدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم إجلاؤهم، أمس، من السودان وتتم استضافتهم حالياً في أبوظبي والبالغ عددهم أكثر من 128 شخصاً من الأطفال وكبار السن والنساء عن شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات لتقديم سبل الدعم والمساندة لهم في ظروفهم الطارئة التي مروا بها جراء الأحداث الراهنة في السودان.
 وقالوا في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» بعد إجلائهم من السودان ووصولهم إلى أبوظبي بسلام، إن جهود دولة الإمارات الإنسانية، ومد يد العون والمساعدة لهم ستظل خالدة في وجدناهم وقلوبهم مدى الدهر لما لمسوه من حرص واهتمام بتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة، وبث الطمأنينة في نفوسهم وأسرهم وأطفالهم.
وقال الصربي طه دامير، أحد رعايا الدول الذين تم إجلاؤهم، إنه كان يعيش في منطقة بالعاصمة السودانية الخرطوم شهدت اشتباكات متواصلة خلال الأيام الماضية، إضافة إلى انقطاع الكهرباء والمياه لفترات طويلة والذي بدوره أدى إلى مغادرتهم المنطقة هو وأسرته إلى مدينة عطبرة، ومن ثم إلى مدينة بورتسودان، وتم إجلاؤهم بنجاح. وقال: «نشكر دولة الإمارات على جهودها الكبيرة معنا ومساعدتنا على تخطي هذه الأزمة».
ومن جهتها، قالت السورية نغم حمزة، إن عملية الإجلاء التي قامت بها دولة الإمارات مثلت لها وأسرتها طوق نجاة من الأحداث الراهنة في السودان، مشيرة إلى أن السفارة الإماراتية في السودان قدمت الدعم الكامل لعملية الإجلاء حتى وصلنا أبوظبي بسلام. 
وأضافت: «إن دولة الإمارات لها دور فعال على الساحة الدولية ونأمل في التوصل إلى حل لهذه الأزمة التي تخيم على السودان وشعبه».
ومن جانبه، قال الصربي أيمن صلاح، أحد الذين تم إجلاؤهم والبالغ من العمر 20 عاماً ويدرس في جامعة المستقبل، إنه مع تطور الأحداث في السودان قمنا باللجوء إلى سفارة دولة الإمارات وكانت الاستجابة سريعة، وانتقلنا بعدها إلى مدينة بورتسودان بعد أن أمضينا أكثر من 33 ساعة سفر بالطرق البرية، ومن ثم تم إجلاؤنا إلى دولة الإمارات عبر الطائرة.
وقال: «شكراً لدولة الإمارات العربية المتحدة على مساعدتها وتقديم الدعم لنا في هذه الظروف الطارئة».
أما الطفلة الإثيوبية جوانا، فقالت معبرة عن سعادتها بوصولها إلى دولة الإمارات: «أنا سعيدة جداً لأنني جئت إلى هنا مع جميع أفراد عائلتي، وكلنا آمنون وما حدث في السودان أمر مؤلم للغاية».
ومن جانبه، قال جودي ماكغان، وهو أيرلندي يعيش في إنجلترا: «إننا تلقينا نبأ وصول طائرة قادمة من أبوظبي لإجلائنا من بورتسودان بسعادة بالغة، ووصولنا إلى هنا في أبوظبي إنجاز مهم وأمر لا يصدق، وذلك نتيجة للأحداث المتصاعدة في السودان التي تشكل خطورة كبيرة».
 وأضاف أن الجهود الإنسانية الإماراتية خلال عملية الإجلاء والاستقبال في أبوظبي يمثل عملاً استثنائياً واحترافياً ولا تكفي كلمات الشكر والثناء لجهود إخراجنا من السودان والوصول إلى بلد الأمن والأمان في فترة زمنية قصيرة.
وقال: «نشكر دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ومد يد العون للجميع دون استثناء».

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: لقاءاتنا في الوطن ومن أجل الوطن
خارج محطة الفضاء الدولية.. النيادي ينجح في تغيير وحدة  RFG الخاصة بترددات الراديو
السودان
الإمارات
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
الاقتصادي
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
27 ابريل 2023
رئيس الدولة في حديث مع محمد بن راشد
الإمارات
محمد بن راشد: لقاءاتنا في الوطن ومن أجل الوطن
اليوم 01:47
خارج محطة الفضاء الدولية.. النيادي ينجح في تغيير وحدة  RFG الخاصة بترددات الراديو
الإمارات
خارج محطة الفضاء الدولية.. النيادي ينجح في تغيير وحدة  RFG الخاصة بترددات الراديو
اليوم 01:47
محمد الشرقي خلال استقباله شانكار (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يلتقي المعلم الروحي الهندي شانكار
اليوم 01:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©