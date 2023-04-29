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رئيس البرلمان العربي عادل العسومي لـ«الاتحاد»: ندعم التهدئة واستقرار السودان

سيارة محترقة جراء المعارك في الخرطوم (رويترز)
30 ابريل 2023 01:46

أحمد شعبان (القاهرة)
شدد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، على دعم البرلمان العربي للسودان في الظرف الذي يمر به الآن، قائلاً: «نحن مع تهدئة واستقرار الوضع في السودان، ومصلحة الشعب السوداني وتقديم يد العون وكل مافيه الخير».
وأشار رئيس البرلمان العربي في تصريح خاص لـ«الاتحاد» إلى أن لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي ناقشت الوضع في السودان.
ودعا العسومي الأطراف كافة في السودان إلى الاحتكام لصوت العقل وإعلاء المصلحة العليا للبلاد، والابتعاد عن العنف والاستجابة لمبادرات التهدئة، مؤكداً تضامن البرلمان العربي الكامل مع جمهورية السودان في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به.
وأشار العسومي إلى أن اللجنة السياسية ناقشت الوضع السياسي في بعض الدول العربية والمشكلات التي تواجهها، سواء على مستوى السودان أو اليمن أو ليبيا أو الصومال أو لبنان، مؤكداً حرص البرلمان العربي على أن يكون قريباً من المشاكل والقضايا العربية.
وفي السياق، دعا العسومي المسؤولين في السودان إلى التوافق والعمل على إنهاء الأزمة الحالية بالبلاد. وقال: «إن البرلمان العربي يدعم أي توجه في مصلحة السودان ويخفف من حدة هذه الأزمة، وتجنيب البلاد آثار هذا التصعيد الخطير»، معرباً عن تمنياته أن يعيش الشعب السوداني بأمن وأمان.
وأشار العسومي إلى أهمية إحداث توافق بين المسؤولين القائمين على الوضع في السودان لما فيه مصلحة البلاد وشعبها.

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