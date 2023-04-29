الأمم المتحدة: انفتاح أكبـر على المحادثات بين الأطراف السودانية

الخرطوم (الاتحاد)

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس، إن الطرفين المتحاربين في البلاد منفتحان بشكل أكبر على المفاوضات، وأقرا بأن الصراع الذي اندلع منذ أسبوعين لا يمكن أن يستمر، جاء ذلك فيما حدد الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ممثليهما لبدء المفاوضات.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان، إن الطرفين رشحا ممثلين عنهما للمحادثات التي اقتُرحت إقامتها إما في جدة أو في جوبا، لكنه استطرد قائلاً إن ثمة سؤالاً عملياً حول إذا ما كان بوسعهما الذهاب إلى أي من المكانين «للجلوس معاً فعلياً»، وأضاف أنه لم يُحدد جدول زمني لإجراء محادثات.

وأشار بيرتس إلى أنه قال لمجلس الأمن، إن كلاً من الطرفين كان يعتقد أن بوسعه الانتصار في الصراع، وذلك خلال أحدث إفادة منذ يومين، لكنه قال أيضاً إن المواقف تتغير.

وأضاف: «يعتقد كلاهما أنه سينتصر، لكنّ كليهما أكثر انفتاحاً نوعاً ما على المفاوضات، ولم تكن كلمة مفاوضات أو محادثات حاضرة في خطابيهما خلال الأسبوع الأول أو نحو ذلك». وذكر بيرتس أنه في ظل إلقاء الطرفين بيانات، تقول إن الطرف الآخر عليه «الاستسلام»، يقولان أيضاً «حسناً، إننا نتقبل شكلاً ما من المحادثات».

وتابع: «أقر كلاهما بأن هذه الحرب لا يمكن أن تستمر». وقال بيرتس، إن «المهمة التي لا تحتمل التأخير هي تطوير آلية مراقبة لتنفيذ الهدنات التي وافق الطرفان عليها مرات عدة، لكنها فشلت في إيقاف القتال». وقالت مصادر سياسية، إن كلاً من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حددت ممثلاً عنها لبدء مفاوضات بين الجانبين، لم يتم الكشف عن مكان إجرائها حتى الآن.

وذكرت المصادر أن الجيش السوداني حدد اللواء ركن أبو بكر فقيري ليمثله في المفاوضات، فيما حددت قوات الدعم السريع العميد موسى عثمان ممثلاً عنها.وفي سياق آخر، شددت ليني كينزلي، مسؤولة الاتصال في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، على التزام البرنامج باستئناف العمل في السودان، مطالبة بـ«وقف القتال أولاً».

وقالت كينزلي، في تصريحات صحفية، إن البرنامج يقيّم الوضع الأمني في السودان، ويحدد المواقع الأقل تقلباً لتقديم المساعدة مجدداً.