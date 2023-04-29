القاهرة: غرفة عمليات لتوفير الخدمات للوافدين من السودان

القاهرة (الاتحاد)

أعلن مسؤول مصري تشكيل غرفة عمليات تقوم بالمتابعة اللحظية لتوفير الخدمات للوافدين من السودان.

وقال محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، في بيان صحفي أمس، إنه تم توفير مزيد من الخدمات المقدمة لكل القادمين إلى المحطة الدولية للنقل البري بمنطقة كركر، والقادمين عبر منفذ أرقين الواقع على الحدود المصرية - السودانية.

وأكد أنه تم تكليف الجهات المعنية بتهيئة الأجواء وتوفير الإمكانيات كافة لتقديم أوجه الدعم والمساندة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، بجانب وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية والجهات الأمنية لتوفير الحافلات وقطارات السكك الحديدية على مدار اليوم. وأشار إلى «توفير مطبخ كامل بجميع التجهيزات لتقديم وجبات ساخنة وخفيفة للأخوة الأشقاء من السودانيين والمصريين والجنسيات كافة، إضافة إلى توفير 8 محلات وكافتيريا ومطعم لتقديم الخدمات المختلفة، وأيضاً تجهيز خزان من المياه المثلجة سعة 2000 لتر». وأوضح أن كل ذلك يتكامل مع تكليف مسؤولي الصحة بتوفير عيادة متنقلة داخل المحطة الدولية، بجانب قيام فريق مكافحة الملاريا وناقلات الأمراض بتنفيذ حملات تعقيم وتطهير بالموقف، مع القيام بالرش بجهاز الضباب في الفترة المسائية، وتوفير سلات لجمع القمامة والمخلفات وتوزيعها في أرجاء الموقف وأماكن الانتظار كافة.