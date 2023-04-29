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ميركل تتحدث عن حياتها بعد التقاعد من منصب مستشارة ألمانيا

المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل
30 ابريل 2023 01:00

تحدثت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، السبت، عن حياتها بعد التقاعد من الحياة السياسية.
وأمام قاعة نفدت تذاكرها عن آخرها، تحدثت ميركل، 68 عاما، إلى جيوفاني دي لورينزو رئيس تحرير صحيفة "دي تسايت" الأسبوعية. وقالت، خلال اللقاء الذي عقد على هامش معرض لايبسيج للكتاب، إنها الآن تعمل جنبا إلى جنب مع مديرة مكتبها منذ فترة طويلة على كتابة مذكراتها.
وستشمل المذكرات، الحديث عن طفولتها وجذورها في ألمانيا الشرقية سابقا، وفترة عملها كمستشارة لألمانيا، وكذلك عن حياتها الحالية.
وتسعى المستشارة السابقة لإعطاء نظرة عميقة على حياتها وفترة ولايتها في هذه المذكرات.
وأضافت ميركل "هذا يتطلب الوضوح والتركيز"، مبينة أنها الآن وبعد انتهاء ولايتها بخير و"راضية عن مسيرة حياتها".
وأثارت زيارة المستشارة السابقة لمعرض الكتاب في لايبسيج اهتمام الكثير من زوار المعرض.
وأوضحت ميركل، وهي تبتسم، أنها تحرز تقدما في طريقها لتصبح مستشارة خارج الخدمة، مضيفة "لا يمكنني السير في الشوارع دون أن يتعرف الناس علي".

 

 

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المصدر: د ب أ
أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية
المذكرات
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