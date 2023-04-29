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كوريا تحظر السفر إلى السودان

كوريا تحظر السفر إلى السودان
30 ابريل 2023 01:46

سيؤول (وكالات)
أعلنت جمهورية كوريا حظر السفر إلى أنحاء السودان على خلفية اندلاع الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، منتصف أبريل الجاري.
وقالت وزارة الخارجية الكورية، في بيان أمس، إنها «رفعت مستوى التحذير من السفر إلى جميع أنحاء السودان إلى المستوى 4، وهو أعلى مستوى في نظام التحذير من السفر الحكومي ذي المستويات الأربعة، اعتباراً من يوم 29 أبريل»، حسب وكالة «يونهاب» المحلية.
وقال البيان: «من الضروري منع الزيارات والإقامة في السودان نظراً لاستمرار اضطراب الوضع السياسي والأمني هناك، وسط تزايد عدد الضحايا واللاجئين بسبب أعمال العنف».

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