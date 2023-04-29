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مقتل عنصر من خفر سواحل اليمن بإطلاق نار

أرشيفية
30 ابريل 2023 01:45

دبي (وكالات)
قُتِل عنصر من خفر سواحل اليمن برصاص مسلحين على متن يخت خلال تبادل لإطلاق النار، أمس الأول، حسبما أعلنت شركة «آمبري» المتخصصة في مجال الأمن البحري.
وكانت وكالة الأمن البحري البريطانية «UKMTO» تحدثت عن تعرض سفينة لإطلاق نار في خليج عدن.
وذكرت شركة «آمبري» للأمن البحري أيضاً التي تتمركز في بريطانيا، أن فريقاً أمنياً من ثلاثة رجال على متن اليخت، أطلق نحو 150 عياراً نارياً «رداً على إطلاق نار».
وأضافت أن «تقارير عدة أكدت مقتل عنصر يمني»، وعزت وفاته إلى فريق الأمن المسلح على اليخت.
وأكد مسؤول أمني يمني مقتل العنصر، موضحاً أن أفراد خفر السواحل اقتربوا من اليخت، لأنهم افترضوا خطأ أنه كان يحمل شحنة أسلحة.
وأكدت «آمبري» أن جميع أفراد طاقم اليخت بخير، وتحدثت عن أضرار لحقت بمقصورة الركاب والهيكل العلوي جراء إطلاق النار.
وكانت وكالة الأمن البحري البريطانية ذكرت على موقعها الإلكتروني، أن 3 سفن، على متن كل واحدة منها ثلاثة أو أربعة أشخاص، ضالعة في هجوم على بعد 18 ميلاً بحرياً جنوب ميناء نشطون، قبل أن تصف ما جرى بأنه «حادث».

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