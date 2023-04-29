واشنطن  تؤكد أهمية تشكيل جيش موحد في ليبيا

حسن الورفلي (بنغازي)

شدد مبعوث الولايات المتحدة الخاص وسفيرها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، على أهمية تشكيل جيش موحد قادر على حماية السيادة والاستقرار، وذلك في ضوء تردّي الوضع الأمني الإقليمي، جاءت تصريحات نولاند تعليقاً على اجتماعه في مدينة شتوتغارت الألمانية، مع قائد القيادة العسكرية الأميركية بأفريقيا «أفريكوم»، الجنرال مايكل لانغلي، ونائب القائد المسؤول عن التواصل المدني العسكري، والسفير يونغ، بحسب ما نقلته السفارة الأميركية لدى ليبيا.

واعتبر نورلاند أن تردّي الوضع الأمني الإقليمي يعطي أهمية أكثر من أي وقت مضى للدبلوماسية والتنمية والدفاع لدعم ليبيا لتشكيل جيش موحّد قادر على حماية السيادة والاستقرار في البلاد. في سياق آخر، شكل رئيس الأركان العامة للقوات الليبية التابعة لحكومة الوحدة الفريق أول ركن محمد الحداد، لجنة مشتركة تضم 15 شخصاً لبحث مطالب أبناء الزاوية التي تتمثل في تحجيم نفوذ الميليشيات المسلحة والعصابات الإجرامية التي تنتشر في المدينة، بحسب ما أكدته مصادر محلية ليبية متطابقة لـ«الاتحاد».

وأشار المصادر إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها ستعقد اجتماعات مكثفة مع أعيان ومشايخ مدينة الزاوية وقادة الحراك الشبابي الذين يقودون الاحتجاجات خلال الأيام الماضية، موضحاً أن اللجنة ستتبع بشكل مباشر رئاسة الأركان العامة التي ستعمل على تفعيل ما يتم الاتفاق عليه بين أبناء الزاوية، وذلك لإرساء الأمن والاستقرار في المدينة التي تعاني انفلاتاً أمنياً.