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مقتل 5 أطفال في انفجار قنبلة وسط أفغانستان

أرشيفية
30 ابريل 2023 01:45

ميدان وردك (وكالات)
قتل 5 أطفال على الأقل في انفجار، ناجم عن قنبلة من مخلفات الحرب بإقليم «ميدان وردك» وسط أفغانستان. 
ووقع الانفجار أمس الأول، بينما كان الأطفال يلعبون في قرية «داشت-اي-توب» في منطقة «سيد آباد» بإقليم «ميدان وردك»، شرق كابول، طبقاً لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس. 
وأصيب طفلان في الانفجار، وهما في حالة حرجة وتم نقلهما إلى مستشفى الطوارئ في كابول، وجميع الضحايا تقل أعمارهم عن 12 عاماً. وبدأت الألغام والقنابل من مخلفات الحرب في الظهور مؤخراً، بشكل متكرر في مناطق مختلفة، وتسببت في مقتل وإصابة رجال ونساء وأطفال.

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