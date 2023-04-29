إنقاذ 153 مهاجراً في «المتوسط»

مرسيليا (وكالات)

في 3 عمليات إنقاذ خلال 7 ساعات، أنقذت سفينة الإسعاف أوشن فايكينغ التي تستخدمها منظمة «إس أو إس مديتيرانيه» الإنسانية غير الحكومية، أمس الأول، 153 مهاجراً وسط البحر المتوسط، في منطقة البحث التابعة لمالطا.

وذكرت الجمعية الأوروبية للإنقاذ البحري، ومقرها مرسيليا في فرنسا، أنه تم «تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بشكل وثيق من قبل السلطات البحرية الإيطالية».

وسمحت عمليات الإنقاذ الثلاث بإسعاف 59 شخصاً ثم 65 شخصاً على متن قاربين خشبيين بفارق 3 ساعات، ثم تم إنقاذ 29 شخصاً كانوا على متن قارب مصنوع من الألياف الزجاجية.