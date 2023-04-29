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الجيش الأميركي يوقف تحليق الطيارين «مؤقتاً»

الجيش الأميركي يوقف تحليق الطيارين «مؤقتاً»
30 ابريل 2023 01:45

واشنطن (وكالات)
قرر الجيش الأميركي، أمس، منع جميع الطيارين من التحليق، بداية من الأسبوع المقبل، قبل الخضوع لـ24 ساعة من التدريبات الإضافية، لمراجعة إجراءات السلامة والتدريب بعد تحطم 4 مروحيات خلال شهر واحد.
وأمر رئيس أركان الجيش الأميركي الجنرال جيمس ماكونفيل بتجميد الطلعات الجوية بعد حادثين سقط فيهما ضحايا، الأول وقع في ألاسكا، الخميس الماضي، والثاني في ولاية كنتاكي، أواخر مارس الماضي، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، و9 آخرين على التوالي، حسب بيان.
وأضاف أن «هذا القرار يمنع جميع طياري الجيش من الطيران إلى أن يكملوا التدريب اللازم، باستثناء المشاركين في مهام أساسية».
ولقي ثلاثة جنود أميركيين مصرعهم، وجرح رابع، الخميس، في تصادم مروحيتين هجوميتين من طراز «أباتشي» أثناء عودتهما من تدريبات في ألاسكا.

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