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كييف ترحب باتفاق لتسوية نزاع بشأن واردات الحبوب إلى الاتحاد الأوروبي

كييف ترحب باتفاق لتسوية نزاع بشأن واردات الحبوب إلى الاتحاد الأوروبي
30 ابريل 2023 01:45

ستوكهولم (وكالات)
رحب وزير المالية الأوكراني، سيرجي مارشينكو، أمس، باتفاق، تم التوصل إليه مع العديد من دول أوروبا الشرقية، لتسوية نزاع بشأن واردات الحبوب الأوكرانية المرتفعة. 
وقال مارشينكو الذي حضر اجتماعاً لوزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي في ستوكهولم، إن عرقلة الواردات الأوكرانية، لن يضر فحسب بأوكرانيا، لكن سيتسبب في معاناة هائلة للشرق الأوسط وأفريقيا. 
وكانت بلغاريا والمجر وسلوفاكيا وبولندا قد حدت من بعض الواردات الزراعية، من أوكرانيا، بسبب مخاوف بشأن تشويه السوق، بينما شكت رومانيا أيضاً من زيادة سريعة في الواردات الأوكرانية. 
وأعلنت أوكرانيا، أمس، أنها سلمت السفارة البولندية في كييف مذكرة تدين فيها القيود التجارية «غير المقبولة» التي تفرضها البلاد، على المنتجات الزراعية الأوكرانية.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية في كييف أوليغ نيكولنكو، إن «مذكرة بشأن الوضع غير المقبول المرتبط بالقيود التجارية المفروضة على واردات المنتجات الزراعية من أوكرانيا» أرسلت إلى السفارة البولندية، وكذلك إلى ممثل الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا.

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