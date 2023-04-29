الفرنسيون يحتجون ضد خطط الحكومة بشأن الهجرة

تظاهر آلاف الفرنسيين، اليوم السبت، في العاصمة باريس وعدد من المدن الأخرى احتجاجاً على التغييرات المرتقبة في قانون الهجرة وعملية طرد المهاجرين من جزيرة «مايوت» في المحيط الهندي.

في باريس، سار المتظاهرون خلف لافتة كتب عليها «ضد القمع والسجن والترحيل».

وأكد أبو بكر (31 عاماً)، القادم من مالي، أن قانون الهجرة الذي أرجأته الحكومة حتى الخريف «يهدف إلى تجريم الأجانب»، وسيقود إلى «مزيد من عمليات الترحيل».

وأضاف «المشكلة ليست الهجرة، بل الاستغلال وأرباب العمل المارقون».

واحتج المتظاهرون أيضاً على عملية «وامبوشو» لطرد مهاجرين، أغلبهم من جزر القمر، من جزيرة مايوت الفرنسية في المحيط الهندي.

وأكدت ماري -كريستين فيرجيا، نائبة رئيس الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان والعضو السابق في البرلمان الأوروبي أن «الطريقة التي تتم بها معاملة سكان جزر القمر غير الموثقين لا تليق بفرنسا».

وفي مرسيليا، تظاهر نحو 300 شخص. واعتبر سعيد محمدي أن القانون والعملية في مايوت مترابطان.

وفي مدينة رين (شمال غرب)، تظاهر أكثر من 1500 شخص.

وقال ثيودور سوبيزي (32 عاماً) «جئت للتضامن مع جزر القمر وللاحتجاج على الإجراءات التي تقوم بها فرنسا في مايوت. الأمر عنيف للغاية، وهناك طرق أخرى للتعامل مع ذلك».