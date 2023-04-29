نيجيريا.. تحرير عشرات الأطفال بعد دفع فدى

قال أولياء أمور ومسؤول قروي، اليوم السبت، إن مسلحين في نيجيريا أطلقوا سراح 74 طفلاً خطفوهم هذا الشهر في ولاية «زامفارا» بشمال غرب البلاد، بعد دفع فدى.

وهاجمت عصابات مسلحين مئات المجتمعات المحلية في شمال غرب نيجيريا خلال السنوات القليلة الماضية، فيما يواصل المتشددون شن الهجمات في الشمال الشرقي

وقال اثنان من أولياء الأمور في قرية «وادزاماي» بولاية زامفارا، إن كلاً منهما دفع 20 ألف نايرا (43.50 دولار أميركي)، وإن أطفالهما من بين من أطلق سراحهم ويعانون من سوء تغذية شديد.

وأضاف مسؤول محلي في القرية، أن 11 شخصاً ما زالوا مخطوفين، وأن اثنين قُتلا في أثناء محاولة الفرار من الخاطفين.

وكثيراً ما يحتجز الخاطفون في نيجيريا ضحاياهم لشهور في الغابة ما لم تُدفع الفدية كما يطالبون القرويين بإتاوات للسماح لهم بالزراعة وحصاد المحاصيل.