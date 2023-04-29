أردوغان يستأنف حملته الانتخابية بعد وعكة صحية

استأنف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنشطته وظهر شخصيا، اليوم السبت، للمرة الأولى بعد غياب عن الساحة العامة ثلاثة أيام بسبب الوعكة الصحية التي أبعدته عن حملته الانتخابية، بحسب صور بثتها محطات التلفزيون.

وظهر أردوغان، الذي بدا بصحة جيدة، في تجمع انتخابي حاشد في مدينة إزمير.

في إسطنبول، اعتلى أردوغان، البالغ 69 عاماً، مبتسماً منصة معرض «تكنوفست» للطيران وألقى بالزهور على مؤيديه الذين كانوا يلوّحون بالأعلام.

كان أردوغان غاب عن الأنظار منذ وعكته الصحية التي أجبرته على قطع مقابلة مباشرة على الهواء مساء الثلاثاء.

وأوضح فخر الدين قوجة وزير الصحة التركي أن أردوغان يعاني التهاباً في المعدة والأمعاء، وهو مشكلة في الجهاز الهضمي تعالج بسهولة وفي غضون أيام قليلة.

خاطب الرئيس التركي الحشود متحدثاً عن جهود الحكومة لمساعدة ضحايا زلزال فبراير الهائل الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص.

وأعلن إطلاق «قرن جديد لتركيا».

وقال أردوغان، في إشارة إلى معارضيه «التصريحات الفاضحة التي أدلوا بها في الأيام الأخيرة، تكشف عن كراهيتهم وحقدهم».

وأضاف «لكن مهما كان ما يحاولون القيام به، لن يتمكنوا من تحقيق أي شيء»، في الانتخابات الرئاسية المقررة في 14 مايو المقبل.