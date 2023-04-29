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الاشتباكات في السودان تدخل أسبوعها الثالث رغم الهدنة

سفينة تغادر ميناء بورتسودان حاملة مئات المدنيين
29 ابريل 2023 20:07

استمرت الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم السبت، لتدخل أسبوعها الثالث رغم الهدنة المعلنة.
بدأ التصعيد العسكري منذ منتصف أبريل الجاري، موقعاً ما لا يقل عن 512 قتيلاً و4193 جريحاً، وفق الأرقام الرسمية التي أعلنتها وزارة الصحة السودانية.
في غرب دارفور، قتل 96 شخصاً على الأقل منذ الاثنين في مدينة الجنينة، بحسب المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي وصفت الوضع بأنه «خطير».
ونزح حوالي 75 ألف شخص إلى الدول المجاورة: مصر وإثيوبيا وتشاد وجنوب السودان وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فيما تنظم دول أجنبية عمليات إجلاء واسعة لرعاياها ورعايا دول أخرى.
في هذا السياق، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن أسفه لاستمرار التصعيد، حسب ما قال في مقابلة صحفية.
ويعاني السكان، الذين يحاولون الفرار أو يقبعون في منازلهم، من انقطاع المياه والكهرباء ونقص الغذاء.
وأعلنت نقابة الأطباء السودانيين أن 70% من المرافق الصحيّة في المناطق القريبة من مواقع الاشتباك باتت خارج الخدمة.
في الأثناء، تتواصل عمليات الإجلاء، ووصلت، اليوم السبت، سفينة تقل نحو 1900 شخص من جنسيات مختلفة إلى جدة في غرب المملكة العربية السعودية. وأعلنت السعودية أنه تم في الإجمال إجلاء نحو 4879 من رعاياها ورعايا 96 دولة أخرى عبر المملكة.

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المصدر: وكالات
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التصعيد العسكري
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