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هايلي تكثف لقاءاتها تمهيداً لخوض السباق لرئاسة أميركا

نيكي هايلي خلال تجمع انتخابي
29 ابريل 2023 19:00

قبل أقل من عام من انطلاق الانتخابات التمهيدية للاقتراع الرئاسي الأميركي للعام 2024، تُضاعف السفيرة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي تنقّلاتها الميدانية، في محاولة لإبطاء تقدّم دونالد ترامب الكبير في استطلاعات الرأي.
تفتح لائحة الاتهام الأخيرة، التاريخية، التي وجهت للرئيس الأميركي السابق المحاط بملاحقات قضائية أخرى، الباب أمام مرشحين من الحزب الجمهوري.
في هذا السياق، قامت نيكي هايلي (51 عاماً)، ابنة مهاجرين هنود وحاكمة سابقة لولاية كارولاينا الجنوبية، بتنظيم لقاءاتها العامّة على مدى ثلاثة أيام في المقر المتواضع لبلدية لاكونيا، المدينة الصغيرة في ولاية نيوهامشير (شمال شرق) البالغ عدد سكانها 16 ألف نسمة.

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وقالت هايلي، أمام 150 شخصاً مرتدية سترة كتب عليه "الشخص الذي يجرؤ على الفوز"، "لطالما تمّ التقليل من قدراتي، في كلّ ما فعلته. وهي نعمة لأنّها تجعلني مناضلة ومجتهدة".
مع ذلك، لم تحقّق هايلي ما يُذكر في استطلاعات الرأي، إذ حصلت على 1 في المئة إلى 5 في المئة، كما هو حال معظم المرشّحين الجمهوريين المعلنين (آسا هاتشينسون، فيفيك راماسوامي، بيري جونسون).
من المرشحين المحتملين لخوض المعركة الانتخابية السناتور تيم سكوت الذي تحدث عن رغبته في أن يكون أول رئيس جمهوري للولايات المتحدة من أصول أفريقية.
في هذه الحالة، يبدو حاكم فلوريدا رون ديسانتيس (44 عاماً) في أفضل وضع لتحدّي دونالد ترامب في السباق على ترشيح "الحزب الكبير القديم".
ورغم عدم إعلان ديسانتيس رسميا ترشيحه للانتخابات، إلا أن مواقفه سلطت الضوء عليه.
يبقى ترامب متقدّماً بفارق كبير عن منافسيه الجمهوريين (من 20 إلى 46 نقطة وفقاً لاستطلاعات الرأي)، إلى حد تشكيكه خلال تجمّع في نيوهامشير في جدوى التنافس معهم.
وقال ساخراً "لماذا نفعل ذلك؟".

المصدر: آ ف ب
نيكي هايلي
الانتخابات الرئاسية الأميركية
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