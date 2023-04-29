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صور.. تدمير خزانات وقود جراء قصف في شبه جزيرة القرم

النيران تلتهم خزانات الوقود في شبه جزيرة القرم
29 ابريل 2023 18:07

أفادت قناة «آر.بي.سي أوكرانيا» بأن مسؤولاً في المخابرات العسكرية الأوكرانية قال، اليوم السبت، إن أكثر من عشرة خزانات للمنتجات النفطية بسعة حوالي 40 ألف طن دُمرت في انفجار بميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.

ولم يذكر المسؤول أندريه يوسوف أن أوكرانيا مسؤولة عن الانفجار في تعليقاته التي أوردتها القناة لكنه وصف الانفجار بأنه «عقاب إلهي» بعد ضربة روسية على مدينة أوكرانية أمس الجمعة.

قال ميخائيل رازفوجاييف، حاكم سيفاستوبول، إن النيران اشتعلت، اليوم السبت، في خزان وقود في المدينة الساحلية الواقعة في شبه جزيرة القرم فيما يبدو ناجما عن غارة بطائرة مسيرة.
وأضاف رازفوجاييف، على تطبيق «تلغرام» للمراسلة، إن النيران ما زالت مشتعلة، لكن تم احتواؤها ولم تقع إصابات.

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وذكر في مقطع مصور «احترقت الخزانات الأربعة التي تعرضت للهجوم بشكل يكاد يكون تاما».
وتعرضت سيفاستوبول، الواقعة في شبه جزيرة القرم، لهجمات جوية متكررة منذ بدء الأزمة الأوكرانية الحالية.

واتهم مسؤولون روس، أوكرانيا بتنفيذ الهجمات.
وقال متحدث باسم القوات المسلحة الأوكرانية، إنه لا يملك أي معلومات تشير إلى أن أوكرانيا مسؤولة عن هجوم اليوم السبت.

المصدر: وكالات
شبه جزيرة القرم
هجوم
طائرة مسيرة
خزانات وقود
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