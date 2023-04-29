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الأمم المتحدة تدلي بتصريح بشأن محادثات بين السودانيين

الدخان يتصاعد فوق الخرطوم
29 ابريل 2023 17:50

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان، اليوم السبت، إن السودانيين باتوا منفتحين بشكل أكبر على المفاوضات وأقروا بأن الاشتباكات التي اندلعت منذ أسبوعين لا يمكن أن تستمر.
ويمثل هذا بصيص أمل جديد.
وأضاف المبعوث فولكر بيرتس أنه تم ترشيح ممثلين للمحادثات التي اقتُرحت إقامتها إما في جدة بالسعودية أو في جوبا بجنوب السودان.
وأكد أن أي جدول زمني لم يحدَّد لإجراء محادثات.
وقُتل المئات منذ 15 أبريل حينما اندلع التصعيد العسكري الذي بدأ في العاصمة الخرطوم وشمل مدن ومحافظات سودانية أخرى.
وأوضح أن الأطراف «أكثر انفتاحاً نوعاً ما على المفاوضات. لم تكن كلمة 'مفاوضات' أو 'محادثات' حاضرة خلال الأسبوع الأول أو نحو ذلك».
وقال بيرتس إن المهمة، التي لا تحتمل التأخير، هي تطوير آلية مراقبة لتنفيذ الهدنات التي تمت الموافقة عليها عدة مرات.

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