قتلى بإطلاق نار في ولاية تكساس

نقلت تقارير لوسائل إعلام، اليوم السبت، عن الشرطة المحلية قولها إن خمسة أشخاص قتلوا في إطلاق نار عند منزل في مدينة كليفلاند بولاية تكساس الأميركية.

وأضافت قناة «إيه.بي.سي نيوز» التلفزيونية الأميركية، في تقريرها، أن إطلاق النار وقع في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة وما زالت الشرطة تبحث عن المشتبه به.

وأفادت القناة بأن مسؤولين من مكتب قائد شرطة مقاطعة سان هاسينتو تلقوا اتصالا يفيد بمضايقات في كليفلاند مساء بالتوقيت المحلي. وأضافت أنهم وجدوا لدى وصولهم إلى الموقع عددا من الأشخاص مصابين بأعيرة نارية.

وقال المكتب للقناة إن المشتبه به رجل مكسيكي تحت تأثير الخمر ومسلح وحر طليق.

وذكر تقرير قناة «إيه.بي.سي نيوز» أن الشرطة لم تفصح عن هوية الضحايا أو علاقتهم المحتملة بالمشتبه به لكنها قالت إنهم جميعا من هندوراس.