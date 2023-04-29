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أوكرانيا تقصف مدينة في منطقة خيرسون

جنود من الجيش الأوكراني يطلقون قذائف في منطقة خيرسون
29 ابريل 2023 16:35

تعرضت مدينة «نوفا كاخوفكا»، الواقعة في منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا، «لقصف مدفعي مكثف» من جانب القوات الأوكرانية، اليوم السبت، ما أدى إلى حرمانها من الكهرباء، على ما أكدت السلطات المحلية.
وقالت الإدارة الروسية للمدينة، في بيان على تطبيق «تلغرام»، إنه «بسبب نيران المدفعية المكثفة اليوم (...) حرمت نوفا كاخوفكا من الكهرباء».
وأضاف البيان أن أعمال التصليح لإعادة الكهرباء ستبدأ بمجرد توقف نيران المدفعية، ذاكراً «الأضرار» التي لحقت بمحطة الكهرباء التابعة للبلدية.
تضم المدينة سد «كاخوفكا» الكهرمائي، وهو هدف استراتيجي.
يأتي قصف هذه المدينة بعد مقتل 26 شخصاً على الأقل، أمس الجمعة، في ضربات جوية على مدن عدة في أوكرانيا، بينهم رجل عثر على جثته تحت أنقاض منزله في خيرسون.

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