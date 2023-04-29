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إخماد حريق ناجم عن انفجار اسطوانة غاز بكنيسة جنوب مصر

إخماد حريق ناجم عن انفجار اسطوانة غاز بكنيسة جنوب مصر
29 ابريل 2023 15:41

 تمكنت قوات الحماية المدنية المصرية من السيطرة على حريق بكنيسة دون وقوع اية خسائر فى الأرواح في محافظة أسيوط جنوب القاهرة .

وقال محافظ أسيوط اللواء عصام سعد ، في بيان نشرته المحافظة بموقع "فيسبوك" اليوم السبت ، إنه تابع بصفة مستمرة اعمال السيطرة على حريق بكنيسة  العذراء والملاك ميخائيل والانبا كاراس بمركز ديروط(محافظة أسيوط) وتداعياته ، وحتى استقرار الأوضاع.

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وأشار إلى أن الحريق ، الذي نشب فى الساعات الأولى من صباح اليوم ، أسفر عن احتراق مكونات الكنيسة دون وقوع اية خسائر فى الارواح ، موجها بتشكيل لجنة هندسية وعمل تقرير عن الحريق والتنسيق مع الجهات الأمنية لمعرفة اسبابه ومتابعة وفحص المبانى والمنشآت المجاورة لبيان سلامتها وعدم تضررها من الحريق.

بدورها ، أكدت ايبارشية (صنبو وديروط) للاقباط الارثوذوكس ،في  بيان ، أن حريقا هائلا نشب في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل والشهيد أبي سيفين والقديس الأنبا كاراس بديروط - غرب وذلك نتيجة تسريب غاز من اسطوانة الغاز المستخدمة في عمل القربان . ولفتت إلى أن الحريق أنهى على الكنيسة وملحقاتها بالكامل، موضحةً أنها مشيّدة بالخشب، كما أن الكنيسة الأثرية مشيّدة أيضاً من حوائط وسقف من الخشب ، مشيرة إلى عدم حدوث أية خسائر في الأرواح، أو في المنازل والمدارس المجاورة للكنيسة .

المصدر: د ب أ
الحريق
مصر
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