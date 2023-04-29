إخماد حريق ناجم عن انفجار اسطوانة غاز بكنيسة جنوب مصر

تمكنت قوات الحماية المدنية المصرية من السيطرة على حريق بكنيسة دون وقوع اية خسائر فى الأرواح في محافظة أسيوط جنوب القاهرة .

وقال محافظ أسيوط اللواء عصام سعد ، في بيان نشرته المحافظة بموقع "فيسبوك" اليوم السبت ، إنه تابع بصفة مستمرة اعمال السيطرة على حريق بكنيسة العذراء والملاك ميخائيل والانبا كاراس بمركز ديروط(محافظة أسيوط) وتداعياته ، وحتى استقرار الأوضاع.

وأشار إلى أن الحريق ، الذي نشب فى الساعات الأولى من صباح اليوم ، أسفر عن احتراق مكونات الكنيسة دون وقوع اية خسائر فى الارواح ، موجها بتشكيل لجنة هندسية وعمل تقرير عن الحريق والتنسيق مع الجهات الأمنية لمعرفة اسبابه ومتابعة وفحص المبانى والمنشآت المجاورة لبيان سلامتها وعدم تضررها من الحريق.

بدورها ، أكدت ايبارشية (صنبو وديروط) للاقباط الارثوذوكس ،في بيان ، أن حريقا هائلا نشب في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل والشهيد أبي سيفين والقديس الأنبا كاراس بديروط - غرب وذلك نتيجة تسريب غاز من اسطوانة الغاز المستخدمة في عمل القربان . ولفتت إلى أن الحريق أنهى على الكنيسة وملحقاتها بالكامل، موضحةً أنها مشيّدة بالخشب، كما أن الكنيسة الأثرية مشيّدة أيضاً من حوائط وسقف من الخشب ، مشيرة إلى عدم حدوث أية خسائر في الأرواح، أو في المنازل والمدارس المجاورة للكنيسة .