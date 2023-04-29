وصول سفينة سعودية لإجلاء الرعايا من السودان

وصلت إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في مدينة جدة السعودية ، اليوم السبت ، سفينة قادمة من بورتسودان بالسودان على متنها 1982 شخصا من أكثر من 17 جنسية حول العالم.

وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية اليوم السبت أن سفينة "أمانة" التي وصلت تنقل أكبر عدد من رعايا الدول في السودان، مشيرة إلى وصول سفينة صينية تحمل على متنها 272 صينيا و223 باكستانيا تم إجلاؤهم من السودان.

ولفتت القناة إلى وصول قرابة 5000 شخص إلى قاعدة الملك فيصل منذُ بداية عملية إجلاء رعايا الدول من السودان. بدوره ، قدم ممثل السفارة الصينية لدى الرياض الشكر إلى السعودية على دعم الصين لإجلاء أكثر من 1100 مواطن صيني إلى ميناء جدة من السودان.