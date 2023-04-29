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زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب الفلبين

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب الفلبين
29 ابريل 2023 14:15

 وقع زلزال قوي بالفلبين ، بلغت شدته 5.2 درجة على مقياس ريختر ، على بعد 19 كيلومترا جنوب شرق مدينة "لوك"، بإقليم "أوكسيدنتال ميندورو" حوالي الساعة الثانية عشرة، صباح اليوم السبت(بالتوقيت المحلي) طبقا لعلماء من المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل "فيفولكس".

وذكر بيان صادر عن مكتب الدفاع المدني اليوم السبت "لم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا، حتى وقت الإبلاغ (عن الزلزال)"، طبقا لما ذكرته صحيفة "ذا ستار" الفلبينية اليوم.

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وأضاف البيان "ينسق مكتب الدفاع المدني والمكتب المحلي المعني بالحد من مخاطر الكوارث والتعامل معها، بشكل مستمر ويراقب الحادث، تحسبا لأي تطور مهم" وذكر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل أنه بينما من المتوقع حدوث هزات ارتدادية جراء الزلزال، إلا أنه لا يتوقع أي أضرار ناجمة عن الحادث ولم تصدر الحكومة حتى الآن أي تحذيرات بحدوث أمواج مد عاتية "تسونامي".

المصدر: د ب أ
الفلبين
زلزال
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