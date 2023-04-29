السودان.. ارتفاع عدد القتلى إلى 411 مع استمرار التصعيد العسكري

أعلنت نقـابة أطباء السودان، اليوم السبت ، ارتفاع ضحايا الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى 411 حالة وفاة بين المدنيين و2023 حالة إصابة.

وقالت النقابة ، في منشور أوردته على صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم ، إن الاشتباكات مازالت جارية بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة ، وأسفرت عن مزيد من الضحايا يجري حصرهم حتى اللحظة في العاصمة والأقاليم.

وأشارت إلى أنه يوجد العديد و الكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر ، لافتة إلى عدم التمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.

وكشفت النقابة عن أن أمس الجمعة شهد سقوط تسع حالات وفاة بين المدنيين، و65 حـالة إصابة، من بينها حالات غير مستقرة. ولفتت إلى سقوط العديد من القتلى والإصابات في أحداث الاقتتال الأخيرة في مدينة الجنينة، موضحة أنها حصرت 89 وفاة، ولم تتحصل على عدد الإصابات، كما أن جميع المستشفيات بالمدينة خارج الخدمة.