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البابا يلتقي اللاجئين في المجر

البابا يلتقي اللاجئين في المجر
29 ابريل 2023 13:40

كليمان ملكي، بيتر مورفي في اليوم الثاني من زيارته للمجر السبت، يلتقي البابا فرنسيس المدافع بلا كلل عن "الانفتاح على الآخرين" لاجئين في هذه الدولة الواقعة في أوروبا الوسطى وتبني أسوارًا على حدودها.
ومنذ وصوله إلى بودابست الجمعة، عبر اليسوعي الأرجنتيني عن موقفه، محذرا أمام رئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان من "التصلب" و"الانغلاق" والميل إلى "الانكفاء".
وسيحضر آلاف اللاجئين والفقراء إلى كنيسة سانت إليزابيث ذات الطراز القوطي الجديد، في قلب العاصمة، حيث يتحدث البابا صباح السبت.
ويطغى النزاع في أوكرانيا المجاورة على هذه الزيارة الثانية للحبر الأعظم إلى المجر في أقل من سنتين.
وفي خطابها المعتاد، تحب الحكومة المجرية الإشادة بالضيافة المقدمة للاجئين الأوكرانيين، التي أشاد بها فرنسيس في أبريل 2022 خلال لقاء في الفاتيكان مع أوربان.
ومنذ بداية النزاع، دخل أكثر من مليوني أوكراني إلى الأراضي المجرية لكن 35 ألفًا فقط من هؤلاء طالبوا بالحصول على وضع "الحماية المؤقتة" الذي حدده الاتحاد الأوروبي، حسب بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وهذا العدد أقل بكثير من نصيب الفرد من البلدان المجاورة الأخرى لأوكرانيا مثل بولندا أو رومانيا.

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المصدر: آ ف ب
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