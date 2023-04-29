الأحد 30 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

رئيس وزراء اليابان يبدأ أول جولة أفريقية منذ توليه منصبه

رئيس وزراء اليابان يبدأ أول جولة أفريقية منذ توليه منصبه
29 ابريل 2023 09:39

بدأ رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم السبت، جولة أفريقية تستمر سبعة أيام يزور خلالها كلا من مصر وغانا وكينيا وموزمبيق.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن هذه الجولة تأتي في إطار جهود اليابان لبناء الزخم نحو اجتماع قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى المقرر في هيروشيما الشهر القادم. وهذه أول جولة لكيشيدا في أفريقيا منذ توليه مهام المنصب في أكتوبر2021 .

أخبار ذات صلة
مشاركات مهمة لخيول جودلفين بفرنسا واليابان
مؤشر الأسهم اليابانية عند ذروة 8 أشهر

 ويحرص كيشيدا على تأكيد روابط اليابان مع جنوب العالم، وخاصة في مجالات مثل الغذاء والطاقة.ومن المقرر أن يتوقف كيشيدا في سنغافورة قبل عودته إلى اليابان.

المصدر: د ب أ
اليابان
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
الاقتصادي
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
27 ابريل 2023
رئيس الدولة في حديث مع محمد بن راشد
الإمارات
محمد بن راشد: لقاءاتنا في الوطن ومن أجل الوطن
اليوم 01:47
خارج محطة الفضاء الدولية.. النيادي ينجح في تغيير وحدة  RFG الخاصة بترددات الراديو
الإمارات
خارج محطة الفضاء الدولية.. النيادي ينجح في تغيير وحدة  RFG الخاصة بترددات الراديو
اليوم 01:47
محمد الشرقي خلال استقباله شانكار (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يلتقي المعلم الروحي الهندي شانكار
اليوم 01:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©