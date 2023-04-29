رئيس وزراء اليابان يبدأ أول جولة أفريقية منذ توليه منصبه

بدأ رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم السبت، جولة أفريقية تستمر سبعة أيام يزور خلالها كلا من مصر وغانا وكينيا وموزمبيق.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن هذه الجولة تأتي في إطار جهود اليابان لبناء الزخم نحو اجتماع قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى المقرر في هيروشيما الشهر القادم. وهذه أول جولة لكيشيدا في أفريقيا منذ توليه مهام المنصب في أكتوبر2021 .

ويحرص كيشيدا على تأكيد روابط اليابان مع جنوب العالم، وخاصة في مجالات مثل الغذاء والطاقة.ومن المقرر أن يتوقف كيشيدا في سنغافورة قبل عودته إلى اليابان.