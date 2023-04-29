الشرطة الألمانية تضبط 66 كيلوجراماً من الأمفيتامينات

اكتشفت الشرطة الألمانية أربعة مختبرات محتملة للإنتاج واسع النطاق للأمفيتامينات خلال عمليات تفتيش في برلين وولاية براندنبورج المجاورة.

وقالت الشرطة وممثلو ادعاء في برلين في وقت متأخر مساء الجمعة إنه تم ضبط 66 كيلوجراما من المخدر المنشط وتم تنفيذ ثلاث مذكرات اعتقال بحق ثلاثة رجال في أعقاب تحقيقات استمرت عدة أشهر.

وأوضحوا أن الرجال الثلاثة الذين تم اعتقالم تبلغ أعمارهم 26 عاما و30 عاما و31 عاما. كما عثر المحققون على 20 لترا من قاعدة الأمفيتامين، التي يمكن استخدامها لتصنيع مزيد من المخدرات الاصطناعية. بالإضافة إلى ذلك، ضبط المحققون 3 كيلوجرامات من الماريجوانا ونحو 20 ألف يورو (22 ألف دولار) نقدا وأسلحة متنوعة.