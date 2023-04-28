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الإمارات ترحب بإعلان تمديد وقف إطلاق النار بالسودان

رعايا عدد من الدول على متن سفينة متوجهة إلى جدة تمهيداً للعودة إلى بلادهم (أ ف ب)
29 ابريل 2023 00:15

أبوظبي (وام) 

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رحبت الإمارات، أمس، بالإعلان الصادر عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بتمديد وقف إطلاق النار الحالي لمدة 72 ساعة إضافية، وذلك في إطار بيان مشترك صادر عن أعضاء الآلية الثلاثية، (الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية، والأمم المتحدة) ودول الرباعية التي تضم الإمارات، والسعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية. 
وقال البيان المشترك للآلية الثلاثية ودول الرباعية: «يرحب أعضاء الآلية الثلاثية (الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية والأمم المتحدة) والرباعية (الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية) بالإعلان الصادر عن القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع بتمديد وقف إطلاق النار الحالي لمدة 72 ساعة إضافية، وتدعو إلى تنفيذه بالكامل».
وأضاف: «كما نرحب باستعدادهم بالانخراط في حوار من أجل التوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق».
وأوضح، أن هذه المرحلة الدبلوماسية الأولية ستسهم في وقف دائم للأعمال العدائية والترتيبات الإنسانية، وهو ما سيسهم في تطوير خطة لخفض التصعيد على النحو المبيّن في بيان الاتحاد الأفريقي الصادر في 20 أبريل، والذي أقرته جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والترويكا والشركاء الآخرون.
واتفقت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة إضافية، حسبما أكدت كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، الوسيطان في وقف إطلاق النار. 
ورحبت وزارة الخارجية السعودية بتمديد الهدنة، ودعت إلى «التنفيذ الكامل» لها. وقالت: «كما نرحب أيضاً باستعداد الأطراف للدخول في حوار، من أجل التوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق».
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: «نرحب بإعلان القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع تمديد وقف إطلاق النار في السودان لمدة 72 ساعة إضافية». وتابع إنه «بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين، نحث الأطراف على الالتزام بإنهاء القتال وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق». 
وقال مكتب الناطق باسم القوات المسلحة السودانية، أمس الأول، إن قيادة القوات المسلحة وافقت على تمديد الهدنة التي طرحت لمدة 72 ساعة إضافية يبدأ سريانها «اعتباراً من تاريخ انتهاء الهدنة الحالية». كما أعلنت قيادة قوات الدعم السريع بالسودان، أمس الأول، موافقتها على تمديد الهدنة 72 ساعة إضافية، معربة عن تقديرها لكل من الآلية الثلاثية واللجنة الرباعية على المساعي الحميدة من أجل مواصلة الهدنة الإنسانية لفتح ممرات إنسانية آمنة للمواطنين والمقيمين من رعايا الدول الشقيقة والصديقة وتسهيل عمليات الإجلاء.

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