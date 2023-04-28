مئات الرعايا الأجانب وعمال الإغاثة يغادرون الأراضي السودانية

عواصم (الاتحاد)

تواصلت، أمس، عمليات إجلاء الدبلوماسيين والرعايا من السودان، وسط تبادل الاتهامات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حول خرق الهدنة التي جرى الإعلان عن تمديدها مساء أمس الأول، ومن المفترض أن يستمر وقف إطلاق النار حتى منتصف ليل غد الأحد.

وأعلنت السلطات السعودية، أمس، وصول 195 من رعايا الدول الشقيقة والصديقة، إلى مدينة جدة، فيما قالت المنظمة الدولية للهجرة، إن تشاد نفذت أول رحلتين جويتين للإجلاء من السودان، وكان على متنهما أكثر من 200 شخص، بينهم عشرات الأطفال.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، أمس، نقل رعايا من مصر والولايات المتحدة، وباكستان، وفلسطين، وتايلاند، وموريتانيا، وسريلانكا، وبولندا، والهند، والمملكة المتحدة، والنمسا، وإندونيسيا، وكندا، والعراق، وأستراليا، وسوريا، تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس».

من جهته، أفاد محافظ شمال دارفور، نمر محمد عبدالرحمن، بإجلاء ما لا يقل عن 113 من عمال الإغاثة لدى عدد من المنظمات الإغاثية من الولاية. وتم نقل العمال جواً إلى تشاد المجاورة أمس الأول.

وكان من بين الذين تم إجلاؤهم، عاملون لدى «برنامج الأغذية العالمي»، و«اليونيسيف»، وبعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان «يونيتامس» والمجلس النرويجي للاجئين. وقالت: «يونيتامس»: «إن فرنسا تولت تنظيم مهمة الإجلاء».

وارتفعت حصيلة ضحايا القتال إلى قرابة 574 قتيلاً، مع الكشف، أمس، عن مقتل 74 شخصاً في مدينة الجنينة في مطلع الأسبوع.

وقالت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، في بيان، إن المعارك في مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، أسفرت الاثنين والثلاثاء عن سقوط 74 قتيلاً، ولم يتم بعد حصر ضحايا يومي الأربعاء والخميس اللذين شهدا استمراراً للقتال العنيف في المدينة.

وأطلقت منظمات ناشطة، أمس، جرس الإنذار بشأن الوضع في دارفور، حيث تدور معارك، لا سيما قرب الحدود التشادية. واندلع القتال في الجنينة قبل خمسة أيام.

وحذّرت الأمم المتحدة التي علّقت نشاطها في السودان بعد مقتل خمسة من موظفيها في الأيام الأولى للمعارك، من أن خمسين ألف طفل يعانون «نقص تغذية حاداً»، محرومون من أي مساعدة غذائية في دارفور.

وفي الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، يبذل الأطباء قصارى جهدهم لتوفير الرعاية الصحية لعدد كبير من المصابين الذين نقلوا إلى المستشفيات.

وحذرت نقابة الأطباء السودانيين، أمس، من أن انهيار نظام الرعاية الصحية في البلد «وشيك»، فيما يواجه أكثر من 12 ألف مريض خطر الوفاة لأنهم لا يستطيعون الحصول على غسيل كلى منتظم.

وبحسب إحصاء وزارة الصحة السودانية، أسفرت المعارك عن مقتل 512 شخصاً وجرح 4193 آخرين. ومنذ 15 أبريل، أُعلن عن هدن عدة، سجلّ خلال بعضها تراجع في حدة المعارك ساهم في حصول عمليات إجلاء رعايا أجانب.

ودفعت المواجهات عشرات الآلاف من اللاجئين إلى عبور حدود السودان، وسط مخاوف من تفاقم حالة عدم الاستقرار.