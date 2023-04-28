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تعديل نقاط تجمع المصريين وإجلائهم من السودان

معبر «أرقين» الحدودي
29 ابريل 2023 02:30

القاهرة (الاتحاد)

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أصدرت وزارة الخارجية المصرية، أمس، بياناً يتضمن التوجيه بنقاط تجمع المواطنين المصريين وإجلائهم من السودان، والراغبين في العودة إلى مصر.
ولفت البيان إلى تعديل نقاط التجمع والإجلاء لتصبح القنصلية العامة لمصر في بورتسودان للإجلاء البحري، ومعبري «قسطل» و«أرقين» للإجلاء البري.
وقالت وزارة الهجرة المصرية في بيان، أمس، إن اثنين من الطلاب المصريين في السودان تعرضا «لإصابات بالغة» خلال القتال الدائر، مضيفة إن طالبة أُصيبت بشظايا متفرقة في القدم، فيما أُصيب طالب آخر بشظايا متفرقة في الظهر.
وقال البيان، إن السلطات المصرية تعمل على إعادتهما لاستكمال علاجهما في مصر على طائرات الإجلاء القادمة من مدينة بورتوسودان.
وكانت وزارة الخارجية المصرية قالت في بيان مساء الخميس إن مصر أجلت 5327 من مواطنيها من السودان حتى الآن.
وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، أمس الأول، بتسهيل عبور أكثر من 16 ألف نازح من الأراضي السودانية إلى داخل مصر خلال الأيام القليلة الماضية. وأوضح أبو زيد أن أعداد العابرين من السودانيين تجاوزت أكثر من 14 ألف مواطن، كما بلغ عدد العابرين إلى مصر ما يزيد على ألفي مواطن أجنبي من 50 دولة و6 منظمات دولية.

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