المعارك تجبر يونانياً على إغلاق فندقه بالخرطوم

أثينا (وكالات)

أبقى ثاناسيس باجولاتوس فندق أكروبول الذي تديره عائلته في الخرطوم مفتوحاً طوال عقود، حتى أجبرته المواجهات المسلحة الأخيرة في العاصمة السودانية هذا الشهر على المغادرة.

وقال اليوناني، البالغ من العمر 79 عاماً والذي يعيش الآن في منزله بأثينا، بصوت مشحون بالانفعال: «يبدو الأمر كما لو أن جزءاً من كياني أُخذ مني.. عمري نحو 80 عاماً، عشت كل حياتي هناك، ولذا فالخرطوم، أو السودان، جزء من حياتي».

وفندق أكروبول من أقدم الفنادق في المدينة وافتتحه عام 1952 باناغيس والد باجولاتوس الذي وفد إلى الخرطوم قادماً من اليونان عام 1944، في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية.

واستضاف المبنى ذو اللون الرملي في وسط الخرطوم الصحفيين الأجانب وعمال الإغاثة والدبلوماسيين ورجال الأعمال طوال تاريخه الممتد 71 عاماً.

ويقول باجولاتوس: «لقد كان دائماً، ومنذ البداية، نشاطاً عائلياً». وأدار الفندق باجولاتوس وشقيقاه الأصغر جورج وماكيس المولودان في أكروبول على مدار عقود، وأكسبه حضورهم وتفانيهم في الخدمة ذيوع صيت حميد بين عملائه الأجانب. وبعد أن احتدم القتال الأسبوع الماضي، تحصن باجولاتوس وامرأة من الأسرة الكبيرة داخل الفندق مع أربعة نزلاء وثلاثة موظفين لمدة 10 أيام من دون كهرباء أو مياه جارية.

وقال باجولاتوس، وهو رجل طويل القامة هادئ الصوت وصل إلى أثينا هذا الأسبوع كجزء من موجة نزوح جماعية أوسع للرعايا الأجانب: «شهدنا تغييرات كثيرة، لكن لم يحدث مثل هذا الشيء» من قبل.