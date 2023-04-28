مسؤول أميركي لـ«الاتحاد»: نتعاون مع شركائنا لمنع استغلال الإرهابيين للأزمة السودانية

وائل بدران (أبوظبي)

أكدت واشنطن، أمس، أنها تراقب الوضع في السودان عن كثب، من أجل منع استغلال الإرهابيين لحالة عدم الاستقرار الراهنة، مشيرة إلى أنها تنسق مع شركائها الإقليميين في هذا الصدد.

ولفت غريغوري لوغيرفو، نائب منسق الشؤون الإقليمية في مكتب مكافحة الإرهاب الأميركي، خلال مؤتمر صحفي لمناقشة جهود التصدي للإرهاب في أفريقيا، حضرته «الاتحاد»، إلى تزايد أنشطة عناصر تنظيمي «القاعدة» و«داعش» في غرب أفريقيا، لاسيما في دول منطقة الساحل وبحيرة تشاد، مؤكداً التزام الولايات المتحدة بتعزيز الأمن الإقليمي في هذه الدول بالتعاون مع شركائها، عبر برامج تدريب وتجهيز.

وقال لوغيرفو، في رد على سؤال لـ«الاتحاد» حول المخاوف من استغلال الإرهابيين للأزمة السودانية الراهنة: من الواضح أن هناك كثيراً من التطورات السريعة في السودان، وعادة ما يسعى الإرهابيون لاستغلال المناطق التي تعاني من عدم الاستقرار، ونراقب ذلك عن كثب، وسنتعاون مع شركائنا الإقليميين أيضاً، لضمان وجود الموارد الأمنية المدنية التي يحتاجونها.

إلى ذلك، قال فيدانت باتيل نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية للصحفيين، أمس، إن بضع مئات من المواطنين الأميركيين غادروا السودان براً وبحراً وجواً، بعد اندلاع القتال.

وطلب أقل من 5000 شخص معلومات إضافية من وزارة الخارجية، ولا يمثل الأميركيون الذين يسعون بشكل جدي للحصول على مساعدة واشنطن لمغادرة البلاد سوى نسبة ضئيلة منهم.

وأعلن البيت الأبيض، يوم الأربعاء الماضي، أن أميركياً ثانياً لقي حتفه في السودان، وإن السلطات الأميركية تقدم المساعدة لعدد صغير من الأميركيين الراغبين في مغادرة البلاد، خلال وقف إطلاق النار الذي هدأ من حدة القتال.

وأفاد جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، بأن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية نشرت فرقاً في المنطقة، وهي مستعدة لمد يد العون في تقديم المساعدات الإنسانية، لكن لا بد من استمرار أي وقف لإطلاق النار وتمديده.

وأصدر بايدن تعليماته للمسؤولين الأميركيين، الأسبوع الماضي، بمساعدة أكبر عدد ممكن من الأميركيين، وهم يعملون «بنشاط على تسهيل مغادرة عدد صغير نسبياً من الأميركيين» الراغبين في الرحيل.