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إسبانيا تسجن خلية إرهابية خططت لمهاجمة مصالح روسيا

أفراد من الشرطة الإسبانية
29 ابريل 2023 01:07

حكم القضاء الإسباني، الجمعة، بالسجن على أفراد خلية إرهابية بعد أن أدينوا بالتخطيط لاستهداف مصالح روسيا في مدينة برشلونة.
وقضت المحكمة بالسجن عشر سنوات على زعيم الخلية، وبالسجن ثماني سنوات على ثلاثة آخرين من أعضائها.
وقالت المحكمة الوطنية في العاصمة مدريد، في بيان، إنها دانت «أربعة أعضاء في خلية إرهابية مقرها برشلونة حددوا أهدافاً روسية لتنفيذ هجمات ضدها في عاصمة كاتالونيا» في شمال شرق إسبانيا.
وأضافت المحكمة، المسؤولة خصوصاً عن قضايا الإرهاب، أنها برأت شخصين آخرين.
وجاء في البيان أن زعيم الخلية «بدأ في تحديد الأهداف المحتملة، ولا سيما المصالح الروسية في عاصمة كاتالونيا»، وأنه كان في «انتظار الحصول على مواد حربية»، موضحة أنه تلقى تدريباً على «استخدام متفجرات وسكاكين وشن هجمات كبيرة باستخدام سيارات مفخخة».
ووفق القضاة، كانت هذه الخلية على تواصل مع تنظيم داعش «عبر نظام معقد باستخدام سلسلة من التطبيقات المختلفة».
وقالت المحكمة إن الخلية التقطت أيضاً «صوراً لأماكن رمزية في برشلونة».
شهد إقليم كاتالونيا في عام 2017 هجوماً مزدوجاً أسفر عن مقتل 16 شخصاً في عاصمته برشلونة، وتحديداً في شارع «رامبلاس» الشهير، وفي منتجع «كامبريلس» الساحلي.
وتعرضت إسبانيا في 11 مارس 2004 إلى أشد هجوم إرهابي دموية في أوروبا، عندما انفجرت عبوات ناسفة في أربعة قطارات في محطة «أتوتشا» في مدريد، ما أسفر عن مقتل 191 شخصاً وإصابة حوالى ألفين.

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المصدر: وكالات
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خلية إرهابية
السجن
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