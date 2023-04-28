زيلينسكي يعلّق على تصريحات الصين حول أزمة أوكرانيا

علق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، مرة أخرى بشكل إيجابي، على مكالمة هاتفية أجراها مؤخراً مع رئيس الدولة الصيني شي جين بينج.

وقال زيلينسكي إن الحديث دار حول وحدة أراضي أوكرانيا «بما في ذلك شبه جزيرة القرم»، وميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح الرئيس الأوكراني، خلال مؤتمر صحفي الجمعة في العاصمة كييف «سمعنا من الرئيس الصيني احتراماً لكل هذه المبادئ»، مشيراً إلى أن هذا مهم للغاية.

وأضاف زيلينسكي أنه لم يجر حديث مع بكين حول تبادل الزيارات.

كما طلب زيلينسكي من الرئيس شي التأثير على موسكو لتحقيق عودة الأسرى الأوكرانيين.

وقال إن هناك جهوداً من جانب الأمم المتحدة تبذل في هذا المجال، ولكن نتائجها ضعيفة، موضحاً أنه لهذا السبب، طلب من الرئيس الصيني المساعدة في هذا الأمر.

كان زيلينسكي تحدث، يوم الأربعاء الماضي، مع الرئيس الصيني عبر الهاتف لأول مرة منذ الأزمة الأوكرانية.

كان شي قد التقى قبل ذلك بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة دولة إلى روسيا استمرت ثلاثة أيام في مارس الماضي.