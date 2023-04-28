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كندا تعيّن الملك تشارلز في وظيفة سامية

احتفال بتعيين الملك تشارلز في وظيفة سامية في الشرطة الكندية
29 ابريل 2023 00:09

أهدت كندا العاهل البريطاني، الملك تشارلز الثالث، اليوم الجمعة، فرساً وسيفاً تذكارياً، بمناسبة تعيينه رئيساً أعلى للمفوضين في الشرطة الكندية.
وقدم وفد من الشرطة الملكية الكندية، المعروفة باسم «ماونتيز»، للملك تشارلز الفرس السوداء، البالغة من العمر سبع سنوات واسمها «نوبل» في قلعة «وندسور».
ومن المقرر أن تشارك الفرس في موكب تتويج الملك تشارلز والملكة كاميلا في لندن يوم السادس من مايو المقبل.

كما حصل تشارلز (74 عاماً) على سيف تذكاري خلال حفل قصير، إحياء لذكرى تأسيس شرطة الخيالة الكندية الملكية قبل 150 عاماً، وبمناسبة التتويج أيضاً.
يعد تشارلز أيضاً رئيساً لدولة كندا، التي كانت ذات يوم جزءاً من الإمبراطورية البريطانية. ووصف المشرف كيفن فاهي، الفرس بأنها «جريئة للغاية وهادئة تماماً»، مبيناً أن اختيارها تم بناء على المظهر والتكوين البدني.

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وقال إنها كانت تنتمي سابقاً إلى وحدة الخيالة الموسيقية التي تؤدي تشكيلات وتمارين على أنغام الموسيقى.
زار تشارلز إسطبلات الشرطة الملكية الكندية في رحلة قام بها في مايو 2022 كوريث للعرش. وقال فاهي: «عرضنا على جلالة الملك حصانين وقال: إنهما كبيران للغاية»، ثم جرى البحث عن حصان أصغر ووقع الاختيار أخيراً على هذه الفرس المسماة نوبل.
تحل هذه الفرس محل الحصان «جورج» الذي أهدي عام 2009 لملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية.
وقال رالف جودال المفوض السامي الكندي في بريطانيا إن الاحتفال في قلعة «وندسور»، يعكس العلاقات الوثيقة للعائلة المالكة بكندا.

المصدر: د ب أ
الملك تشارلز الثالث
كندا
هدية
تعيين
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