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إسبانيا تستدعي سفير روسيا احتجاجاً على "هجمات"

وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز
29 ابريل 2023 00:05

أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية، اليوم الجمعة، أنها استدعت السفير الروسي في مدريد بعد "هجمات" شنتها السفارة على الحكومة عبر موقع تويتر.
وقال متحدث باسم الوزارة إن الغرض من الاستدعاء، الذي تم أمس الخميس، هو "الاحتجاج على الهجمات ضد الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي".
وأضاف أن القرار جاء خصوصاً على خلفية "تغريدة للسفارة الروسية تنتقد فيها وزيرة الدفاع" الإسبانية مارغريتا روبلز.
وطالبت الحكومة بحذف التغريدة المنشورة الأربعاء، وهو ما وافقت السفارة على القيام به، وفق المتحدث.
وذكرت التغريدة، التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، تصريحا صادرا عن مارغريتا روبلز أكدت فيه أنه "لن يشارك أي جيش من أي دولة من دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وإسبانيا واحدة منها، لن يشارك أبدا" في أوكرانيا.
جاء التصريح في 12 أبريل الجاري خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزيرة في مدريد مع نظيرها الأوكراني.
وأرفقت السفارة الروسية في مدريد التصريح بمقطع فيديو يظهر، وفق وسائل إعلام إسبانية، أشخاصًا يرتدون ملابس عسكرية في ساحة معركة ويتحدثون باللغة الإسبانية، في تلميح إلى احتمال وجود عسكريين إسبان في أوكرانيا.
في مؤتمر صحفي مع نظيريها الفرنسي والألماني اليوم الجمعة، كررت روبلز أنه "لا يوجد في أوكرانيا جيش من أي دولة من دول الناتو، أو أي جندي إسباني ينتمي إلى القوات المسلحة الإسبانية أو إلى جيوش إحدى دول الناتو".

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المصدر: وكالات
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