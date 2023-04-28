الهند والصين تريدان بناء الثقة لتهدئة نزاعهما الحدودي

دعت الهند والصين إلى بناء ثقة متبادلة من أجل الحفاظ على التهدئة والسلام بشأن نزاعهما الحدودي في الهيمالايا.

وقال وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ لنظيره الصيني الجنرال لي شانغفو إنّ الانتشار العسكري على حدودهما المتنازع عليها في جبال الهيمالايا يقوّض العلاقات بين البلدين، ودعا إلى فضّ الاشتباك للحفاظ على "السلام والهدوء".

تشهد العلاقات بين القوتين الآسيويتين توترا منذ اشتباك شهدته المنطقة أسفر عن مقتل 20 جندياً هندياً وما لا يقل عن أربعة جنود صينيين في يونيو 2020.

منذ ذلك الحين، حشد الجاران عشرات الآلاف من القوات على طول الحدود. واستمر الانتشار العسكري على الرغم من 18 جولة من المحادثات بين كبار المسؤولين العسكريين في البلدين.

تحدّث سينغ مع نظيره الصيني الجنرال لي شانغفو قبل اجتماع وزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون، التي ترأسها الهند هذه السنة.

وأكد وزير الدفاع الهندي "بشكل قاطع" موقف نيودلهي، وفق بيان صادر عن وزارته.

بدوره، أعلن الجنرال لي، في بيان نُشر على الإنترنت اليوم الجمعة، أنّ الوضع على الحدود "مستقر". وقال "نأمل أن يعمل الجانبان معاً لبناء الثقة المتبادلة بشكل مستمر".

تطالب الصين بكامل ولاية "أروناتشال برادش" في شمال شرق الهند، معتبرة أنها جزء من منطقة التيبت. وكان الطرفان خاضا حرباً حدودية في العام 1962.

وأدى الاشتباك، الذي وقع في العام 2020 على طول الحدود الغربية التي تفصل التيبت عن ولاية "لاداخ" الهندية، إلى إرسال تعزيزات كبيرة إلى المنطقة من جانب البلدين الجارين.