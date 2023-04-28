روسيا تجدد تهديدها بشأن اتفاق تصدير الحبوب

استبعدت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين بأن الرئيس فلاديمير بوتين تلقى رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لكنه لفت إلى أنه لا يوجد أي تقدم على الجانب الروسي.

ويستمر منتجو الأسمدة الروس، على سبيل المثال، في مواجهة مشاكل عند تصدير منتجاتهم.

وتشتكي روسيا من أن العقوبات المفروضة عليها، في أعقاب الأزمة الأوكرانية، تعيق عمليات التوريد.

كان بوتين قد دعا جوتيريش إلى العمل على المستوى الدولي كي تتمكن السفن الروسية من الإبحار بدون عوائق مجدداً.

وانتقد المتحدث باسم الرئاسة الروسية استمرار القيود المفروضة على موردي الأسمدة الروس، مضيفا أنه لا يبدو من الجيد، نتيجة لذلك، تمديد الاتفاق بعد 18 مايو المقبل.

وهددت روسيا مرارا وتكرار بوقف اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، إذا لم تتمكن من تصدير منتجاتها الزراعية وأسمدتها وهي مواد لا تخضع لعقوبات دولية.

كان الاتفاق الذي وقع في إسطنبول بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا، قد مدد آخر مرة، لمدة 60 يوما في منتصف مارس.

وفي حال انهيار الاتفاق، يمكن لروسيا منع شحن الحبوب الأوكرانية. ويخشى خبراء من أنه في حال عدم توفر الكميات في الأسواق العالمية، ستحدث مجددا زيادات خاصة في أسعار القمح وبذور الزيوت النباتية، وربما نقص في الدول الأكثر فقرا. ذلك أن أوكرانيا واحدة من أكبر مصدري الحبوب في العالم.