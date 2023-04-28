شولتس يبدأ ثاني زيارة في أفريقيا بعد أيام

يتوجه المستشار الألماني أولاف شولتس، خلال الأسبوع المقبل، إلى أفريقيا في ثاني زيارة كبيرة له إليها كرئيس للحكومة الألمانية.

وأعلنت كريستينا هوفمان المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، أن شولتس سيتوجه إلى كل من إثيوبيا وكينيا من الخميس إلى الأحد المقبلين.

تنصب المحادثات، المزمعة بين شولتس وقيادتي البلدين، على مكافحة الجوع وتغيرات المناخ والتعاون الاقتصادي وحفظ السلام والتغلب على الصراعات.

ولا يعتزم شولتس مقابلة ممثلين عن الحكومة في العاصمة أديس أبابا فحسب، بل يريد أيضا زيارة الاتحاد الأفريقي الذي يضم 55 دولة.

يتوجه شولتس لاحقا إلى كينيا، حيث يناقش، ضمن أمور أخرى، التعاون في مجال الطاقة المتجددة، ويزور يوم السبت القادم أكبر محطة للطاقة الحرارية الأرضية في القارة على بحيرة "نيفاشا" في كينيا الواقعة في شرق أفريقيا.

يرافق شولتس في رحلته ممثلين عن شركات ألمانية عدة.

كان شولتس سافر، في مايو من العام الماضي، وبعد أقل من ستة أشهر على توليه منصبه، إلى أفريقيا لأول مرة. في ذلك الوقت، زار جنود الجيش الألماني المتمركزين في النيجر كما توقف في السنغال الواقعة في غرب أفريقيا وفي دولة جنوب أفريقيا أيضا.

في نوفمبر الماضي، زار مصر للمشاركة في مؤتمر المناخ العالمي (كوب 27) الذي عقد في مدينة شرم الشيخ.