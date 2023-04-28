أوكرانيا تدلي ببيان بشأن هجومها المضاد المنتظر

أدلت الحكومة الأوكرانية، اليوم الجمعة، ببيان بشأن هجومها المضاد الواسع النطاق المنتظر والمقرر خلال فصل الربيع.

وقالت كييف إنها اقتربت من الانتهاء من مرحلة التحضير للهجوم.

وأكد أوليكسي ريزنيكوف وزير الدفاع الأوكراني، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة كييف، أن "الاستعدادات شارفت على نهايتها".

وتريد كييف شن هجوم كبير لاستعادة أراض في شرق وجنوب البلاد.

وأضاف ريزنيكوف "تم التعهد بمعدات وأصبحت جاهزة وسلّمت جزئيا. بالمعنى الواسع، نحن جاهزون".

وتابع "إن شاء الله (عندما يكون) الطقس مواتيا ويصدر قرار القادة، سنقوم بذلك".

وأوضح ريزنيكوف "بشكل عام، نحن مستعدون بالفعل بنسبة كبيرة".

ومع ذلك، لم يكشف عن تفاصيل محددة لأسباب أمنية.

وقال الوزير الأوكراني إن "أنظمة التكنولوجيا ذاتها تم الإعلان عنها وإعدادها وتسليمها بشكل جزئي".

كان ريزنيكوف قد حذر، أمس الخميس، من الآمال العريضة المتوقعة من الهجوم المضاد.