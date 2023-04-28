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ارتفاع عدد قتلى الضربات الصاروخية على أوكرانيا

آثار القصف في مدينة "أومان" الأوكرانية
28 ابريل 2023 21:17

ارتفعت حصيلة قتلى الضربات الجوية التي تعرضت لها مدن عدة في أوكرانيا، اليوم الجمعة، إلى 25 قتيلا على الأقل.
وقالت السلطات الأوكرانية إن صواريخ روسية استهدفت مباني سكنية عدة ما أدى إلى مقتل 23 شخصا على الأقل في مدينة "أومان"، البالغ عدد سكانها نحو 80 ألف نسمة في وسط البلاد والواقعة على مسافة مئتي كيلومتر جنوب العاصمة كييف، وشخصين في دنيبرو (وسط شرق)، وفقاً لآخر حصيلة نُشرت عند الساعة 16,00 ت غ.
كانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 22 شخصا في الهجمات.
وأكدت روسيا، من جهتها، أنها قصفت "نقاط انتشار مؤقتة لوحدات الاحتياط التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية" بواسطة "أسلحة عالية الدقة".
وقالت وزارة الدفاع الروسية "تم ضرب جميع الأهداف المحددة".
وقتلت ضربة على مدينة دنيبرو، الواقعة في وسط شرق أوكرانيا، شخصين "هما امرأة شابة وطفل في الثالثة"، بحسب رئيس البلدية بوريس فيلاتوف.
وأفادت وزارة الدفاع الأوكرانية، في بيان، أن "الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 21 صاروخا من أصل 23 وطائرتين مسيّرتين".
في مدينة أوكراينكا قرب كييف، أصابت شظايا صاروخ مبنى مما أدى إلى إصابة فتاة نقلت إلى المستشفى، وفق حاكم المنطقة روسلان كرافتشينكو.

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المصدر: وكالات
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