السبت 29 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

روسيا والهند تتفقان على تعزيز الشراكة في مجال الدفاع

شويغو يلتقي نظيره الهندي راجنات سينغ
28 ابريل 2023 20:36

قالت الحكومة الهندية، اليوم الجمعة، إنها اتفقت مع روسيا على تعزيز شراكتهما الدفاعية في محادثات بين وزيري دفاع البلدين.
وأجرى وزير الدفاع الهندي راجنات سينغ ووزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو محادثات على هامش اجتماع وزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون في نيودلهي.
وقال بيان للحكومة الهندية إن الوزيرين "أقرا بالعلاقة الفريدة وطويلة الأمد والتي صمدت عبر الزمن بين الهند وروسيا".
وأضاف أن الوزيرين "أعربا عن ارتياحهما لاستمرار الثقة والاحترام المتبادلين بين البلدين، وبخاصة في مجال الدفاع، وأكدا على التزامهما بتعزيز الشراكة"، دون إسهاب في تفاصيل.
وتعتمد الهند، أكبر مستورد للأسلحة في العالم، على روسيا فيما يقرب من نصف إمداداتها العسكرية، واشترت طائرات مقاتلة ودبابات وغواصات نووية وحاملة طائرات على مدى عقود.
وعززت الهند تجارتها مع موسكو إلى مستوى قياسي بدعم كبير من استيراد النفط الروسي.
وذكرت وكالة الإعلام الروسية المملوكة للدولة أن شويجو قال، في اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون، إن الهدف الحقيقي للغرب في أوكرانيا هو هزيمة روسيا استراتيجيا وتهديد الصين.

أخبار ذات صلة
أوكرانيا تلوح باقتراب «الهجوم المضاد»
جامعة الشارقة ووفد أكاديمي من موسكو يبحثان التعاون الطبي
المصدر: رويترز
الهند
روسيا
وزارة الدفاع
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
الاقتصادي
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
27 ابريل 2023
أوكرانيا تقدم مذكرات احتجاج إلى بولندا والاتحاد الأوروبي بشأن حظر استيراد الحبوب
عربي ودولي
أوكرانيا تقدم مذكرات احتجاج إلى بولندا والاتحاد الأوروبي بشأن حظر استيراد الحبوب
اليوم 13:38
«ألعاب القوى» ترفع رصيدها إلى 5 ميداليات في «غرب آسيا»
الرياضي
«ألعاب القوى» ترفع رصيدها إلى 5 ميداليات في «غرب آسيا»
اليوم 13:35
فريق الوثبة يزور تركمانستان
الرياضي
فريق الوثبة يزور تركمانستان
اليوم 13:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©