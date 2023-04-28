روسيا والهند تتفقان على تعزيز الشراكة في مجال الدفاع

قالت الحكومة الهندية، اليوم الجمعة، إنها اتفقت مع روسيا على تعزيز شراكتهما الدفاعية في محادثات بين وزيري دفاع البلدين.

وأجرى وزير الدفاع الهندي راجنات سينغ ووزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو محادثات على هامش اجتماع وزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون في نيودلهي.

وقال بيان للحكومة الهندية إن الوزيرين "أقرا بالعلاقة الفريدة وطويلة الأمد والتي صمدت عبر الزمن بين الهند وروسيا".

وأضاف أن الوزيرين "أعربا عن ارتياحهما لاستمرار الثقة والاحترام المتبادلين بين البلدين، وبخاصة في مجال الدفاع، وأكدا على التزامهما بتعزيز الشراكة"، دون إسهاب في تفاصيل.

وتعتمد الهند، أكبر مستورد للأسلحة في العالم، على روسيا فيما يقرب من نصف إمداداتها العسكرية، واشترت طائرات مقاتلة ودبابات وغواصات نووية وحاملة طائرات على مدى عقود.

وعززت الهند تجارتها مع موسكو إلى مستوى قياسي بدعم كبير من استيراد النفط الروسي.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية المملوكة للدولة أن شويجو قال، في اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون، إن الهدف الحقيقي للغرب في أوكرانيا هو هزيمة روسيا استراتيجيا وتهديد الصين.